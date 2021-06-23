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    Польщу накрив потужний буревій: негода зривала дахи і затопила вулиці (фото)

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    Сильний дощ призвів до підтоплень, а пориви вітру зривали дахи і ламали дерева - Польщу накрив потужний буревій: негода зривала дахи і затопила вулиці (фото)
    Сильний дощ призвів до підтоплень, а пориви вітру зривали дахи і ламали дерева
    Фото: PAP

    У Кракові сильна буря спричинила труднощі у міській комунікації

    Польщу 22 червня накрив потужний буревій, сильний дощ призвів до підтоплень, а пориви вітру зривали дахи і ламали дерева. Про це пише RMF24.

    Зазначається, що за пів дня пожежники виїжджали на виклики понад 2600 разів – найбільше, 1300 разів, у Великопольському воєводстві. У Малопольському воєводстві вони отримали понад 500 заявок, у Мазовецькому – понад 300, а в Лодзінському воєводстві –140. Робота пожежників полягала в основному у відкачуванні води та видаленні повалених дерев і гілок.

    Град пройшов над центральною частиною Малопольщі. Тільки в Кракові повідомляється про майже 350 втручань пожежників. За даними Малопольської пожежної охорони, переважна більшість заходів, пов’язаних з атмосферними подіями, стосувалися столиці регіону. Постраждалих в результаті негоди не зафіксовано.

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    Польщу накрив потужний буревій: негода зривала дахи і затопила вулиці (фото)
    Польщу накрив потужний буревій: негода зривала дахи і затопила вулиці (фото)
    Польщу накрив потужний буревій: негода зривала дахи і затопила вулиці (фото)
    Польщу накрив потужний буревій: негода зривала дахи і затопила вулиці (фото)
    Польщу накрив потужний буревій: негода зривала дахи і затопила вулиці (фото)
    Польщу накрив потужний буревій: негода зривала дахи і затопила вулиці (фото)
    Польщу накрив потужний буревій: негода зривала дахи і затопила вулиці (фото)

    У Кракові сильна буря спричинила труднощі у міській комунікації. Затоплені колії унеможливили рух трамваїв, проїзд деякими вулицями заблокували повалені дерева.

    Нагадаємо, антициклон приніс в Україну сильну спеку, але в деяких областях задощить.

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    Тим часом, в Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою.

    Додамо, що в Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць.

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    Теги: Польща атмосферне явище негода буревій дощ
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    Польщу накрив потужний буревій: негода зривала дахи і затопила вулиці (фото)