У РНБО повідомили про складні переговори з Іраном щодо повернення чорних ящиків літака МАУ



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РНБО про повернення «чорних скриньок»: тривають складні й напружені переговори

За словами секретаря РНБО, переговори складні і напружені, і поширення неперевіреної інформації значно їх ускладнює

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що з Іраном тривають постійні «складні й напружені» переговори про повернення «чорних скриньок» збитого 8 січня літака української компанії «Міжнародні авіалінії України».

Про це йдеться у заяві секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова, оприлюдненій на сайті РНБО.

Зокрема, він звернувся до іноземних та вітчизняних засобів масової інформації з проханням займати виважену та відповідальну позицію стосовно висвітлення цього питання.

«Звертаюся до вітчизняних та іноземних засобів масової інформації з проханням займати виважену і відповідальну позицію стосовно висвітлення питання щодо повернення в Україну «чорних скриньок» літака Boeing-737-800 української компанії «Міжнародні авіалінії України», збитого 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран. Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність», – заявив Данилов.

Раніше сьогодні іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

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