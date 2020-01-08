У РНБО пропонують залучити церкву для врегулювання конфлікту на Донбасі



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Сівохо також зазначив, що для досягнення миру необхідно «мовчання з боку тих, хто розпалював війну»

Радник глави Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Сивохо заявив, що церква може допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Церква, природно, як соціальний інститут, який присутній по всім сторонам конфлікту, має свій голос і завжди була помічницею та відрізнялася благодійністю, миротворством. Наприклад, Святогірський монастир у найважчі часи приймав тисячі біженців. Церква може виступити посередником», - заявив Сивохо.

На думку радника секретаря РНБО, для досягнення миру на Донбасі необхідне «мовчання з боку тих, хто розпалював війну» та виконання домовленостей обома сторонами конфлікту.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що мінським угодами доведеться шукати заміну, якщо розведення військ на Донбасі затягнеться, а на окупованих територіях в 2020 році не відбудуться вибори.

Разом з цим він зазначив, що війна на Сході може через це перетворитися на затяжний «заморожений конфлікт».

«Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз в нашу сторону стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі і наших людей. Але якщо це не вдасться, то принаймні потрібно покласти край вбивствам», – заявив Пристайко.