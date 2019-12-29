Пристайко: головним пріоритетом України лишається звільнення «всіх на всіх»



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Очільник МЗС України Вадим Пристайко

«На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули «всіх-на-всіх» - це пріоритет», - заявив глава МЗС

Попри обмін утримуваними особами, що відбувся 29 грудня, головним пріоритетом України лишається остаточне звільнення усіх громадян України у форматі «всіх на всіх».

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко у Twitter.

«Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується», - зазначив Пристайко.

Він також додав, що «на наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули «всіх-на-всіх» - це пріоритет».

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

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Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

Як стало відомо від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.