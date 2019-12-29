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    Політика

    Пристайко: головним пріоритетом України лишається звільнення «всіх на всіх»

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    Очільник МЗС України Вадим Пристайко&nbsp; - Пристайко: головним пріоритетом України лишається звільнення «всіх на всіх»
    Очільник МЗС України Вадим Пристайко 

    «На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули «всіх-на-всіх» - це пріоритет», - заявив глава МЗС

    Попри обмін утримуваними особами, що відбувся 29 грудня, головним пріоритетом України лишається остаточне звільнення усіх громадян України у форматі «всіх на всіх».

    Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко у Twitter.

    «Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується», - зазначив Пристайко.

    Він також додав, що «на наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули «всіх-на-всіх» - це пріоритет».

    Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

    В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

    Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

    У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін

    Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

    Як стало відомо від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

    Нормандський формат МЗС ОРДЛО обмін полоненими Україна Вадим Пристайко
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