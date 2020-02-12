У РНБО вважають московську церкву частиною п'ятої колони в Україні



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Сергій Кривонос: п’ята колона у нас досить активна і її чисельність немала

Заступник секретаря Радбезу перелічив агентів впливу країни-агресора на нашій території

Дестабілізація в Україні почалась набагато раніше, ніж сама війна. Після Майдану активізувалися проросійські сили на території нашої країни. Згодом до них доєдналися такі рухи, як «казачество». Крім того, ще є російська церква. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник секретаря РНБО, генерал Збройних сил Сергій Кривонос, відповідаючи на питання, якщо на цьому етапі РФ робить ставку не на відкриті бойові дії, а на дестабілізацію всередині України, то які ресурси для цього є в арсеналі Путіна.

«По-перше, він (Путін) має великий досвід в таких справах. Адже дестабілізація в нашій країні почалась набагато раніше, ніж сама війна. Давайте згадаємо, як після Майдану активізувалися проросійські сили на території нашої країни. Згодом до них доєдналися такі рухи, як «казачество». Крім того, ще є російська церква. Моментально піднялися всі організації, які фінансуються російськими грошима. Таких зараз більше 150. Питання залишаються досі відкритими щодо всіх фондів, організацій, товариств, об’єднань, які існують на нашій території і по краплині наповнюють чашу російських інтересів», - заявив Кривонос.

Заступник секретаря РНБО зазначив, що «цей ворог ніколи не заспокоїться». Він продовжує посилювати свій вплив і вдосконалювати методи гібридної війни. Передусім це – інформаційно-психологічні операції і розхитування ситуації всередині України руками самих українців. Використовуючи вплив проросійських каналів і 5-ї колони.

За останніми соцдослідженнями Центру «Соціальний моніторинг» ОПЗЖ підтримує майже 15% українців. У зв’язку з цим, відповідаючи на питання «Главкома», чи можна їх всіх вважати потенціальними колаборантами, Кривонос відповів, що він би не не вішав такі ярлики.

«Хтось активніший, хтось пасивніший. Люди по-різному сприймають інформацію. Недопрацювання з боку влади щодо висвітлення реальних загроз з боку РФ і «русского мира» є тією проблемою, яка дозволяє цими людьми маніпулювати. З того боку граються навколо питань потужності колишнього СРСР. Люди, які в ті часи були молодими, сильними і здоровими, забули увесь негатив радянських часів. У них тоді був певний соціальний пакет, який дозволяв їм відчувати себе щасливими. Він дозволяв їм почуватись відносно впевненими в завтрашньому дні», - пояснює Кривонос.

Заступник секретаря РНБО оцінив також, наскільки загрозливою є п’ята колона Кремля для безпеки країни і розказав, які категорії людей входять до неї.

«Передусім це люди, які досягли певних висот в нашій державі. Свого часу спецслужби займалися цими питаннями і відслідкували, що їхнє кар’єрне зростання відбувалося за рахунок і під контролем РФ. П’ята колона у нас досить активна і її чисельність немала. Не хотів би, щоб мої слова сприймали, як полювання на відьом і ці слова стали ще одним приводом для розхитування ситуації в країні. В нас є спецслужби і вони повинні займатися цими питаннями. Вони дуже слизькі і підхід повинен бути дуже професійним. Треба формувати доказову базу і таких людей перевіряти. В тому числі і на поліграфах. Свого часу провести всіх керівників підприємств ОПК через поліграф були для мене дуже важливо, аби визначити, чи є вони агентами впливу РФ. Вивчивши цю ситуацію, я побачив, що багато підприємств, будучи успішними, з часом були виведені в нуль, у великі борги саме завдяки таким людям», - резюмував він.

Як повідомлялось, у РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту. За даними Кривоноса, щоб відвести війська по всій лінії фронту Україні необхідно буде витратити щонайменше 600 мільйонів гривень. До того ж, це справа не одного місяця.

Як повідомлялось, генерал Кривонос прокоментував мирні ініціативи Офісу президента. Заступник секретаря РНБО переконаний, що першочергове завдання глави держави – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.

Крім того, Кривонос прокоментував заяви Офісу президента про вибори в ОРДЛО.



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