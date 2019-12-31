У Росії не змогли назвати дату запуску «Північного потоку-2»



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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не знає, коли запуститься газопровід «Північний потік-2» Фото з відкритих джерел

У Росії виникли серйозні проблеми через неможливість добудувати невигідного для Україні газопроводу

Наразі неможливо назвати нові терміни введення газопроводу «Північний потік-2» в експлуатацію, сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК.

За словами Пєскова, в зв'язку з рішенням швейцарської компанії Allseas, що займалася укладанням труб «Північного потоку-2», вийти з проєкту, на даний момент неможливо назвати нові терміни введення газопроводу в експлуатацію.

«Не думаю, що хтось візьметься називати дату, виникли об'єктивні форс-мажорні обставини з діями третьої держави, що йдуть врозріз з міжнародним правом і нормами міжнародної торгівлі», - зазначив він.

Прессекретар президента відмовився відповідати на питання про можливі стягнення за неустойку щодо Allseas. «Це комерційні питання, які не можуть бути публічні», - наголосив Пєсков. Проте Пєсков висловив упевненість, що проект буде завершений. За його словами, для цього є всі необхідні потужності.

Як повідомляв «Главком», швейцарська компанія Allseas не планує відновлювати роботи з будівництва газопроводу «Північний потік-2» після введення американських санкцій.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

21 грудня швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.