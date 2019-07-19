  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії оштрафували Google за відмову фільтрувати трафік

    • Розсилка
    У Росії оштрафували Google за відмову фільтрувати трафік

    У«Роскомнагляді» вважають, що пошуковик недостатньо фільтрує заборонену в Росії інформацію

    Російська організація з контролю за засобами масової інформації «Роскомнагляд» оштрафувала компанію Google на 700 тисяч рублів (11 тисяч доларів).

    У відомстві вважають, що пошуковик недостатньо фільтрує заборонену в Росії інформацію і продовжує видавати близько третини заборонених посилань.

    5 липня «Роскомнагляд» склав протокол щодо Google за порушення, які передбачають штраф від 500 до 700 тисяч рублів. За словами представників відомства, компанії виносили попередження, в яких роз’яснювали вимоги законодавства.

    Голова відомства в квітні заявляв, що «Роскомнагляд» має на меті домогтися повного блокування заборонених посилань.

    У грудні Google оштрафували на 500 тисяч рублів (7900 доларів) за те, що компанія вирішила не фільтрувати результати пошуку, незважаючи на попередження «Роскомнагляду». У лютому компанія оплатила штраф і почала обмежувати доступ до частини посилань.

    Росія Google штраф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ