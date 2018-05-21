У Росії під час посадки вертольота помер генерал ФСБ
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Вертоліт Газель 342
Інцидент стався в Хабаровському краї, в районі злиття річок Шеклі і Уда Тугуро-Чумиканського районуУ ніч на понеділок, 21 травня, в Росії в Хабаровському краї здійснив жорстку посадку приватний вертоліт Газель 342, на борту якого було три людини, повідомляє Интерфакс.
Інцидент стався в районі злиття річок Шеклі і Уда Тугуро-Чумиканського району. В результаті жорсткої посадки у вертольоті помер генерал-полковник ФСБ, у якого стався серцевий напад.
«Померлий від серцевого нападу після жорсткої посадки вертольота був генерал-полковником ФСБ Росії 1946 року народження, потім працював в компанії Сибур. Прилетів в Приамур'я з Москви. Також на борту був підприємець з Хабаровського краю, у нього серйозна травма хребта», - повідомили в адміністрації Тугуро-Чумиканського району.
Крім того, в лікарню був доставлений чоловік, який чекав вертоліт на землі.
Агентство уточнює, що генерал раніше очолював одне з управлінь ФСБ.