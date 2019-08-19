У Росії підліток зарубав сокирою усю свою родину і вкоротив собі віку



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Підліток не перебував на обліку у лікарів, передумов для скоєння вбивства не було

У ніч проти 18 серпня в селі Патрікєєво Ульяновської області Росії 16-річний Тімерлан Камалетдинов сокирою зарубав всю свою сім'ю.

Після того вкоротив віку собі — зістрибнув з вежі стільникового зв'язку «Мегафона», повідомляється в Telegram-каналі Mash.

«16-річний Тімерлан Камалетдинов підготувався до вбивства. Вночі він убив бабусю, дідуся, матір і двох дітей-близнят 4-х років. На столі залишився вирваний із зошита закривавлений листок, де пояснив, що йде і забирає своїх рідних з собою», — сказано в повідомленні.

Перед убивством о 3-й ночі Камалетдинов відправив другові голосове повідомлення, в якому пояснив, що не любить матір, брата і сестру. А тому єдиний вихід з конфлікту — вбити їх усіх. Бабусю з дідусем Тімерлан нібито любив і не хотів, щоб їх засмутила смерть дочки і онуків. Тому, зарубав їх теж.

Батько Тимура покинув сім'ю, коли хлопчик тільки пішов у школу. Чоловік був алкоголіком. Після розлучення він платив аліменти, але грошей родині все одно не вистачало. Мама Тимура разом з сином переїхала до батьків — жили вони на допомогу і пенсії в одному будинку.

У школі підлітка описують як дуже спокійного і врівноваженого. Він був відмінником і гордістю класу. На обліку в поліції ніколи не перебував. Те, що сталося, стало справжнім шоком для всіх, хто його знав.

«Усі свята разом проводили, ніколи слова зайвого не говорив, та й Марина ніколи не кричала на нього, мирні стосунки були. Бабуся у внукові душі не чула, вона тільки й говорила про Тимура. І ось подяка», — розповіла подруга сім'ї.

Прокуратура Ульяновської області стверджує, що підліток не перебував на обліку у лікарів, передумов для скоєння вбивства не було. Тому зараз перевіряють відділ поліції у справах неповнолітніх.