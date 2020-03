Євросоюз закрив кордони для «несуттєвих» поїздок

Брюссель закриває зовнішні кордони на 30 днів

Європейський союз у зв'язку з пандемією коронавірусу закрив кордони для «несуттєвих» поїздок. Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, звернення опубліковано в її Twitter.

За її словами, Європейська комісія вносить зміни в прикордонний режим спільноти. Зокрема, пріоритет на кордонах Євросоюзу буде даватися транспорту, необхідному для підтримки забезпечення безперервності економіки. Крім того, запроваджується тимчасове обмеження на «несуттєві» поїздки до ЄС терміном на 30 днів.

