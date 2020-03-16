Євросоюз закрив кордони для «несуттєвих» поїздок



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За словами Урсули фон дер Ляйєн , Європейська комісія вносить зміни в прикордонний режим спільноти Скріншот з відеозапису: twitter.com/vonderleyen

Брюссель закриває зовнішні кордони на 30 днів

Європейський союз у зв'язку з пандемією коронавірусу закрив кордони для «несуттєвих» поїздок. Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, звернення опубліковано в її Twitter.

За її словами, Європейська комісія вносить зміни в прикордонний режим спільноти. Зокрема, пріоритет на кордонах Євросоюзу буде даватися транспорту, необхідному для підтримки забезпечення безперервності економіки. Крім того, запроваджується тимчасове обмеження на «несуттєві» поїздки до ЄС терміном на 30 днів.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що Європейський союз закриє майже всі зовнішні кордони у зв'язку з пандемією коронавірусу. За його словами, кордони з такими країнами, як Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Велика Британія, залишаться відкритими.

До цього Євросоюз обмежив експорт медичних захисних засобів. Відсьогодні для продажу медичних захисних засобів за межі ЄС необхідні спеціальні дозволи. Під обмеження потрапили маски, захисні окуляри, спецкостюми та інші засоби захисту.

Як повідомлялося, завтра РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

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