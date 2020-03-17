У Нідерландах страшенні черги: люди запасаються марихуаною на час карантину



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Натовпи в черзі за каннабісом спостерігалися по всій країні

Поки деякі люди змітають з полиць макарони і туалетний папір, інші поповнюють стратегічні запаси каннабісу

У Нідерландах біля кофішопів вишикувалися довгі черги. Незважаючи на те що уряд заборонив збиратися великими групами, жителі прийшли запастися марихуаною, перед тим як заклади закриють на карантин.

the whole country basically goes on lockdown tonight and all dutch ppl rush out to buy WEED pic.twitter.com/riGHTPvkF5 — lau (@hausofIau) March 15, 2020

Натовпи в черзі за каннабісом спостерігалися по всій країні. Люди прийшли поповнити стратегічні запаси марихуани на час карантину, як тільки почули на пресконференції заяву уряду про те, що багато закладів закриваються.

The government announced that all shops including coffeeshop will be closed for the next three weeks and people were out on the street to get the last minute weed supply lmao Dutch priorities pic.twitter.com/mfTQwL9tVc — Kak Long (@SpongeBobCatz) March 15, 2020

«Можливо, протягом наступних двох місяців ми не зможемо дістати трохи травички, тому було б непогано мати вдома хоча б трохи», - пояснив один з покупців в черзі.

Forget toilet paper and pasta. Dutch people were queuing for weed before a coronavirus shutdown. Last night’s @AFP story https://t.co/P60YZ07wQJ pic.twitter.com/u9BLTHAfcl — Danny Kemp (@dannyctkemp) March 16, 2020

За даними на 16 березня, в Нідерландах зареєстровано 1135 випадків зараження коронавірусом, 20 осіб померли.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів на COVID-19 і одужав, – 79 883, померли – 7 174.

Напередодні Євросоюз закрив кордони для «несуттєвих» поїздок.