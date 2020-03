У Нідерландах страшенні черги: люди запасаються марихуаною на час карантину

Поки деякі люди змітають з полиць макарони і туалетний папір, інші поповнюють стратегічні запаси каннабісу

У Нідерландах біля кофішопів вишикувалися довгі черги. Незважаючи на те що уряд заборонив збиратися великими групами, жителі прийшли запастися марихуаною, перед тим як заклади закриють на карантин.

the whole country basically goes on lockdown tonight and all dutch ppl rush out to buy WEED pic.twitter.com/riGHTPvkF5

Натовпи в черзі за каннабісом спостерігалися по всій країні. Люди прийшли поповнити стратегічні запаси марихуани на час карантину, як тільки почули на пресконференції заяву уряду про те, що багато закладів закриваються.

The government announced that all shops including coffeeshop will be closed for the next three weeks and people were out on the street to get the last minute weed supply lmao Dutch priorities pic.twitter.com/mfTQwL9tVc