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    У Нідерландах страшенні черги: люди запасаються марихуаною на час карантину

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    Натовпи в черзі за каннабісом спостерігалися по всій країні - У Нідерландах страшенні черги: люди запасаються марихуаною на час карантину
    Натовпи в черзі за каннабісом спостерігалися по всій країні

    Поки деякі люди змітають з полиць макарони і туалетний папір, інші поповнюють стратегічні запаси каннабісу

    У Нідерландах біля кофішопів вишикувалися довгі черги. Незважаючи на те що уряд заборонив збиратися великими групами, жителі прийшли запастися марихуаною, перед тим як заклади закриють на карантин.

    Натовпи в черзі за каннабісом спостерігалися по всій країні. Люди прийшли поповнити стратегічні запаси марихуани на час карантину, як тільки почули на пресконференції заяву уряду про те, що багато закладів закриваються.

    «Можливо, протягом наступних двох місяців ми не зможемо дістати трохи травички, тому було б непогано мати вдома хоча б трохи», - пояснив один з покупців в черзі.

    За даними на 16 березня, в Нідерландах зареєстровано 1135 випадків зараження коронавірусом, 20 осіб померли.

    Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів на COVID-19 і одужав, – 79 883, померли – 7 174.

    Напередодні Євросоюз закрив кордони для «несуттєвих» поїздок.

    Нідерланди наркотики легалізація марихуани карантин
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