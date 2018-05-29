У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка

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У Слідчому комітеті РФ повідомили, що «не мають наміру залишати без уваги вбивства журналістів в Україні»

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Слідкому РФ.

«Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу щодо вбивства російського громадянина Аркадія Бабченка в Києві», - йдеться в повідомленні.

Також у Слідчому комітеті РФ повідомили, що не мають наміру залишати без уваги вбивства журналістів в Україні.

«За останні кілька років на території України були вбиті вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненков. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини відносно громадян Росії», - резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.