У Росії розбився Су-25: доля пілотів невідома



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Штурмовик Су-25УБ розбився 3 вересня у Ставропольському краї РФ

Політ виконувався без боєкомплекту

У Ставропольському краї Росії розбився штурмовик Су-25УБ, обидва пілоти катапультувалися, їхня доля поки не відома. Літак, що розбився, вилетів з аеродрому в Будьонівську.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

«3 вересня при виконанні планового навчально-тренувального польоту у Ставропольському краї зазнав аварії літак Су-25УБ. На даний час фахівці пошуково-рятувальної служби здійснюють пошук двох льотчиків (що катапультувалися - ред.). Політ виконувався без боєкомплекту. Літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає», - повідомили у військовому відомстві.

Су-25УБ - навчально-бойовий літак, який випускався серійно з середини 1980-х років. Випуск штурмовика припинено, але він як і раніше стоїть на озброєнні у ВПС Росії.