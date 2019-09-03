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    У Росії розбився Су-25: доля пілотів невідома

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    <span>Штурмовик Су-25УБ розбився 3 вересня у Ставропольському краї РФ&nbsp;</span> - У Росії розбився Су-25: доля пілотів невідома
    Штурмовик Су-25УБ розбився 3 вересня у Ставропольському краї РФ 

    Політ виконувався без боєкомплекту

    У Ставропольському краї Росії розбився штурмовик Су-25УБ, обидва пілоти катапультувалися, їхня доля поки не відома. Літак, що розбився, вилетів з аеродрому в Будьонівську.

    Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

    «3 вересня при виконанні планового навчально-тренувального польоту у Ставропольському краї зазнав аварії літак Су-25УБ. На даний час фахівці пошуково-рятувальної служби здійснюють пошук двох льотчиків (що катапультувалися - ред.). Політ виконувався без боєкомплекту. Літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає», - повідомили у військовому відомстві.

    Су-25УБ - навчально-бойовий літак, який випускався серійно з середини 1980-х років. Випуск штурмовика припинено, але він як і раніше стоїть на озброєнні у ВПС Росії.
    Нагадаємо, раніше новий двомісний, вдосконалений винищувач МіГ-35Д «покоління 4++» втратив велику панель зі свого лівого крила після зльоту під час демонстрації польоту на авіасалоні МАКС-2019 на авіабазі Жуковський під Москвою.

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