У Росії розбився Су-25: доля пілотів невідома
Штурмовик Су-25УБ розбився 3 вересня у Ставропольському краї РФ
Політ виконувався без боєкомплекту
У Ставропольському краї Росії розбився штурмовик Су-25УБ, обидва пілоти катапультувалися, їхня доля поки не відома. Літак, що розбився, вилетів з аеродрому в Будьонівську.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.
«3 вересня при виконанні планового навчально-тренувального польоту у Ставропольському краї зазнав аварії літак Су-25УБ. На даний час фахівці пошуково-рятувальної служби здійснюють пошук двох льотчиків (що катапультувалися - ред.). Політ виконувався без боєкомплекту. Літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає», - повідомили у військовому відомстві.