У Росії суд залишив у СІЗО фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»



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Адвокат зазначив, що нарікань на стан здоров’я у заарештованих кримських татар немає, але є скарги на умови утримання в СІЗО

Семеро фігурантів другої сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» залишаться під арештом до 27 березня.

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Рустем Кямілєв.

Під час трьох судових процесів 10 березня в судах російських Ростову-на-Дону і Таганрога, судді винесли однакові рішення щодо Сейрана Муртази, Асана Янікова, Аліма Карімова, Акіма Бекірова, Іззета Абдуллаєва, Сеітвелі Сеітабдієва та Руслана Сулейманова.

«Більшість сьогоднішніх судових засідань були проведені в закритому форматі за клопотанням слідчого. Тобто абсолютно стандартні «копіпастні» формулювання про те, що можуть бути розголошені якісь відомості з матеріалів кримінальної справи. Власне, всі клопотання сторони захисту були відхилені, в тому числі і клопотання Іззета Абдуллаєва, в якому він виявив бажання ознайомитися з матеріалами справи разом зі своїм адвокатом, тобто зі мною», – заявив захисник.

Адвокат зазначив, що нарікань на стан здоров’я у заарештованих кримських татар немає, але є скарги на умови утримання в СІЗО.

Раніше повідомлялося, що Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової у зв'язку з етапуванням у невідомому напрямку засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» братів Узеїра і Теймура Абдуллаєвих.

До слова, нещодавно у СІЗО російської Уфи виявили двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».