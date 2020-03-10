Обстріл військової вантажівки на Донбасі: штаб повідомив про двох загиблих



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Бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль з протитанкового ракетного комплексу

Сьогодні у зоні ООС двоє бійців загинули, дев’ятеро поранені

Від початку поточної доби, 10 березня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Крім того, в результаті попадання протитанкової керованої ракети двоє військових загинули, ще сім отримали поранення, повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

Як наголошується, бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Восток було зафіксовано обстріл поруч з населеним пунктом Піски, неподалік Новоселівки Другої, поруч з Авдіївкою.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Оріхове, в районі Новоолександрівки, неподалік населеного пункту Хутір Вільний, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи Північ.

«За уточненими даними, в результаті попадання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізували з бойовим травмуванням. Крім цього, в результаті ворожого обстрілу наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове поранення», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні пресцентр операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль з протитанкового ракетного комплексу. Тоді в штабі повідомили про смерть одного захисника. Натомість ще вдень журналіст Цаплієнко повідомив, що загинули двоє бійців.

Раніше повідомлялося про бої у Пісках і під Авдіївкою – обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. Журналісти повідомили, що сьогодні о 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ.

Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка. Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.