Путін зумів в Росії реалізувати проект Гітлера

Путінська правляча еліта захопила Росію як класичний традиційний колонізатор

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Тут Путин опять агрессорам, поселившимся в его собственной больной голове, грозит: «Мы повторим, Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на СССР».

Однако страна и так давно захвачена «агрессором», причем не мифическим, а вполне реальным. Собственная правящая верхушка давно захватила ее и ведет себя на покоренной территории как худший агрессор и оккупант. В 1917-1920 году опирающееся на насилие меньшинство тоже захватило власть, природные, экономические ресурсы страны и навязало населению свою неограниченную диктатуру. Но тогда делалось это во имя утопических идей. Путинская правящая элиты захватила страну как классический традиционный колонизатор, то есть прежде всего в целях личного обогащения.

В свое время Гитлер планировал превратить население европейской части России в подобие бесправных илотов, обслуживающих немцев-колонистов. В современной России его проект во многом реализовался. Только вместо немцев в качестве внутренних колонизаторов выступает путинская правящая верхушка.

Да, они говорят по-русски. Но что это меняет?

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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