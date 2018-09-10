У Росії судитимуть Вороненкова. Посмертно



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Дениса Вороненкова застрелили у Києві у 2017 році

Застреленого в Києві Дениса Вороненкова посмертно судитимуть за рейдерство

Колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, якого в березні 2017 року було вбито в Києві, судитимуть посмертно в РФ. Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ.

Як зазначається, кримінальну справу на Вороненкова було заведено, коли депутат був ще живий. Вона пов'язана з тим, що його запідозрили в рейдерстві.

«Слідство йому заочно інкримінувало злочини... Організація фальсифікації єдиного державного реєстру юридичних осіб та Шахрайство», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що діловодство не було припинено після загибелі Вороненкова через заперечення його родичів.

23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі переховуються від органу досудового розслідування та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.