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    У Росії в небі зіткнулися два винищувачі Су-34

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    У Росії в небі зіткнулися два винищувачі Су-34

    Незважаючи на пошкодження, обидва винищувачі вдалося посадити

    У Липецькій області в РФ сталося зіткнення двох бойових літаків. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    За їхньою інформацією, два багатоцільові винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіткнулися в ході тренувального польоту.

    За інформацією джерел ЗМІ, через втрату візуального контакту літаки зіткнулися в повітрі. Ведучий вдарив веденого кінцем крила по кабіні, при спробі відвернути бойові машини зіткнулися ще раз. При цьому в двигун одного з літаків потрапили уламки.

    Незважаючи на пошкодження, обидва винищувачі вдалося посадити, пілоти живі. Ніхто не постраждав.

    Обидві бойові машини серйозно постраждали. В одного літака пошкоджена кабіна, двигун і фюзеляж. В іншого відірвало закінцівку крила з апаратурою комплексу радіоелектронної протидії. Винищувачі-бомбардувальники належать Державному центру підготовки авіаційного персоналу і військових випробувань Міноборони Росії.

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