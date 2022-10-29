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Чи вплине «завершена» мобілізація в РФ на бойову міць окупантів: роз'яснення ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи вплине «завершена» мобілізація в РФ на бойову міць окупантів: роз'яснення ISW
РФ не досягла прогресу на фронті, а мобілізація навряд чи вплине на ситуацію
фото ілюстративне

На думку аналітиків, загалом 150 тисяч мобілізованих військовослужбовців буде розгорнуто для бойових дій в Україні після завершення навчання

У війні в Україні російські загарбники не домагаються значного прогресу в районі Бахмута, Донецької області або деінде вздовж лінії фронту. І навіть завершена мобілізація у РФ не зможе виправити ситуацію. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). 

Аналітики Інститут вивчення війни вважають, що «завершена» мобілізація в Росії навряд чи вплине на бойову міць Росії, вважають фахівці.

У звіті ISW вказується, що російський диктатор Володимир Путін описав співвідношення 50 на 50 між мобілізованим персоналом для бойових та допоміжних операцій в Україні. Це співвідношення передбачає, що загалом 150 тисяч мобілізованих військовослужбовців буде розгорнуто для бойових дій в Україні після завершення навчання, ймовірно, десь у листопаді.

Проте, за словами аналітиків, направлення Росією 41 тисячі погано навчених військовослужбовців в Україну, можливо, тимчасово зміцнило російські оборонні лінії, хоча ці резервісти ще не зіткнулися з тяжкістю великого і підготовленого українського контрнаступу.

Розгортання не призвело до значного збільшення бойової сили Росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тисяч мобілізованих у бойових частинах навряд чи змінить траєкторію війни, вважають експерти.

Разом з тим зазначається, що російська пропаганда просуває версію про те, що їхні військові домагаються значних успіхів у Бахмуті, імовірно, для підвищення морального духу російських сил та покращити особисте становище фінансиста "групи Вагнера" Євгена Пригожина, чиї війська значною мірою відповідальні за мінімальні успіхи в цьому районі.

Проте ж, за інформацією аналітиків, окупанти здійснили обмежене просування до українського опорного пункту в Бахмуті, але дуже повільними темпами і з великими втратами.

Пригожин визнав повільний темп наземних операцій групи навколо Бахмута 23 жовтня і заявив, що сили Вагнера просуваються лише на 100-200 м на день. Це, за його, як пише ISW, абсурдним твердженням, є нормальною швидкістю для сучасного наступу. Заяви росіян, як зазначається, насправді є перебільшеними.

Чи вплине «завершена» мобілізація в РФ на бойову міць окупантів: роз'яснення ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків:

  • Російські сили не досягли значного прогресу в районі Бахмута, Донецької області або десь уздовж лінії фронту.
  • Президент РФ Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу оголосили про закінчення часткової мобілізації.
  • Можливо, Путін намагається реабілітувати імідж Шойгу в інформаційному просторі, щоб протистояти зростальному впливу військового угруповання силовиків.
  • Зростання впливу фракції силовиків продовжує розколювати провоєнну російську спільноту.
  • Українські сили ведуть контрнаступальні операції у напрямку Кремінна та Сватове.
  • Російські сили продовжували перекидати мобілізований особовий склад та займати оборонні позиції на західному березі річки Дніпро у Херсонській області.
  • Українські сили вели контрнаступальні операції на північному заході Херсонської області.
  • Російські сили продовжували наземні атаки на Донеччині.
  • Російська окупаційна влада завершила «евакуацію» частини окупованої Херсонської області.
  • Російська окупаційна влада планує до 30 жовтня нав'язати російське громадянство українським громадянам в окупованих частинах України, ймовірно, для того, щоб легалізувати примусову мобілізацію українських цивільних осіб у рамках осіннього призовного циклу 1 листопада.
  • Російська окупаційна влада продовжує свої спроби стерти українську історію, культуру та національну ідентичність в окупованих Росією частинах України.
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Теги: окупанти пропаганда путін військові мобілізація навчання влада диктатор

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