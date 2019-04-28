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    У Роттердамі виявили партію кокаїну вагою 1,6 тонни

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    <span>Найчастіше кокаїн з Південної Америки ховають між бананами</span><br /><br /><br /> - У Роттердамі виявили партію кокаїну вагою 1,6 тонни
    Найчастіше кокаїн з Південної Америки ховають між бананами


    Партію наркотиків було знайдено під вантажем бананів

    У порту Роттердама, Нідерланди, співробітники митної служби виявили партію 1,6 тонни кокаїну. Про це повідомляє NOS.

    У зв'язку з виявленням партії наркотиків затримали 40-річного громадянина Болгарії.

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    Наголошується, що поліція вела стеження за підозрюваним і спостерігала за вантажем після відкриття митниці. Партія кокаїну прибула з Коста-Ріки.

    Наголошується, що кокаїн, який доставляють з Південної Америки, найчастіше ховають у бананах з двох причин - це важливий експортний продукт регіону, а також продукт, який повинен бути доставлений свіжим і не затримується в порту надовго, а тому ймовірність перевірок менша.

    До слова, днями у Одеській області співробітники управління Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та ліквідували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.

    Також раніше у Болгарії неподалік від міста Варна виявили мішок з партією кокаїну загальною вагою 25 кг. 

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