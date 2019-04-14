У Болгарії на курорті знайшли 25 кг кокаїну



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Концентрація виявленої речовини дуже висока - від 70% до 90% Фото Shutterstock

Вартість виявленої партії - близько 3,3 млн євро

У Болгарії неподалік від міста Варна виявили мішок з партією кокаїну загальною вагою 25 кг. Про це заявив в. о. головного прокурора Варненської області Радослав Лазаров.

«Кокаїн був виявлений на території курортного комплексу «Сонячний день». Про знахідку в поліцію повідомили будівельники, які працюють на одному з об'єктів. За попередніми даними, вартість кокаїну становить близько 3,3 мільйона євро» - розповів прокурор.

За попередніми оцінками, концентрація виявленої речовини дуже висока - від 70% до 90%.

Голова обласного управління МВС Андрій Ангелів уточнив, що наркотики були виявлені в мішку, накритому бразильськими рятувальними жилетами.