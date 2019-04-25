Затримано банду, яка займалася наркозлочинами і торгівлею людьми у трьох країнах



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Правоохоронці провели майже 50 санкціонованих обшуків, під час яких виявили та вилучили у десятки кілограмів наркотичних речовин Фото: Нацполіція

Зловмисники виготовляли та збували наркотики в Україні, постачали психотропи у Молдову, а також вербували українців у РФ на роботу в місцевій нарколабораторії

Правоохоронці Києва припинили діяльність організованої злочинної групи, яка на території трьох країн займалася наркозлочинами та торгівлею людьми. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Протягом 10 місяців столичні поліцейські у рамках досудового розслідування документували незаконну діяльність злочинної групи. Слідством встановлено, що до її складу входить близько 20 осіб. Ролі учасників чітко розподілені: в угруповання – двоє організаторів, які курували роботу рекламників, закладчиків та лаборантів. Встановлено, що троє фігурантів є діючими співробітниками поліції.

Окрім того, організатори та ще один їх спільник виступали в ролі вербувальників, котрі підбирали та направляли працівників для виготовлення та збуту наркотиків у Російську Федерацію.

В Україні психотропні речовини виготовляли та реалізовували на території столиці та Київської області. Зловмисники також працювали на «імпорт» - постачали наркотичні засоби у Молдову, а в Російській Федерації навіть відкрили власну нарколабораторію:

«Ми провели кропітку роботу, аби задокументувати весь ланцюжок злочинної діяльності зловмисників – від реклами на вулицях, в тому числі шляхом надписів на будинках, і до виготовлення та збуту наркотиків. Замовлення приймали через Інтернет, оплату отримували на банківські картки, а клієнтам повідомляли місце, де захована закладка із «товаром». Злочинці створили відповідні веб-сайти та групи у соціальних мессенджерах, де рекламували свої «послуги». Таким чином вони поширювали і оголошення про роботу закордоном. А під час співбесід підбирали працівників для своєї нарколабораторії у Російській Федерації», - розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Детективи поліції Києва спільно зі співробітниками Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України та однойменним управлінням поліції Києва разом із Київським міським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ під процесуальним керівництвом столичної прокуратури одночасно провели обшуки у трьох нарколабораторіях та в помешканнях фігурантів:

«Загалом правоохоронці провели майже 50 санкціонованих обшуків, під час яких виявили та вилучили у затриманих понад 15 кілограмів психотропних речовин. Також у фігурантів знайшли півтора кілограми готової сухої речовини, ззовні схожої на марихуану, велику кількість прекусорів та каністр із невідомої рідиною, набої та предмет для їх відстрілу. Всі речові докази направлені на відповідні експертизи. Загальна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» складає близько 20 мільйонів гривень», - повідомив Крищенко.

Окрім того, у зловмисників вилучили обладнання, яке використовували для виготовлення психотропів, пакувальні пакети, схеми розповсюдження та записи про кількість збутих наркотичних засобів і грошові кошти у сумі понад 20 тисяч гривень, 5 тисяч євро та майже 50 тисяч доларів США. Крім того, правоохоронці знайшли ноутбуки та мобільні телефони, які містять переписки учасників злочинної групи із клієнтами та охочими влаштуватися на роботу.

15 учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозри за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми), ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Слідчі столичної поліції звернулися із клопотанням до суду про обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення інших учасників злочинної групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності.