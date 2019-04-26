До України надійшла партія зараженої картоплі з Нідерландів



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Картоплю повернули назад до Нідерландів Фото: Держпродспоживслужба

У вантажі картоплі вагою 20 тонн було виявлено збудника карантинної хвороби – рак картоплі

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезенню на територію України партії зараженої раком картоплі з Нідерландів загальною вагою 20 тонн.

Як повідомляє Держспоживчслужба, 16 квітня в Тернопільській області державними фітосанітарними інспекторами при проведенні фітосанітарного контролю на митному посту «Тернопіль-центральний» у вантажі картоплі вагою 20 тонн було виявлено збудника карантинної хвороби – рак картоплі (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival).

«Заражений вантаж надійшов з Нідерландів. Картоплю повернуто», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що з метою недопущення подібних випадків до країни-експортера – Нідерландів, буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Нагадаємо, у березні в Україні продавали першу молоду картоплю, яку імпортують з Єгипту, за ціною 35-40 гривень за кілограм.