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    До України надійшла партія зараженої картоплі з Нідерландів

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    Картоплю повернули назад до Нідерландів - До України надійшла партія зараженої картоплі з Нідерландів
    Картоплю повернули назад до Нідерландів
    Фото: Держпродспоживслужба

    У вантажі картоплі вагою 20 тонн було виявлено збудника карантинної хвороби – рак картоплі

    Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезенню на територію України партії зараженої раком картоплі з Нідерландів загальною вагою 20 тонн.

    Як повідомляє Держспоживчслужба, 16 квітня в Тернопільській області державними фітосанітарними інспекторами при проведенні фітосанітарного контролю на митному посту «Тернопіль-центральний» у вантажі картоплі вагою 20 тонн було виявлено збудника карантинної хвороби – рак картоплі (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival).

    «Заражений вантаж надійшов з Нідерландів. Картоплю повернуто», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що з метою недопущення подібних випадків до країни-експортера – Нідерландів, буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

    Нагадаємо, у березні в Україні продавали першу молоду картоплю, яку імпортують з Єгипту, за ціною 35-40 гривень за кілограм.

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