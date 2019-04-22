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    Події в Україні

    СБУ ліквідувала морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки

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    За цінами тіньового ринку вартість &laquo;знахідки&raquo; становить понад $1 млн - СБУ ліквідувала морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки
    За цінами тіньового ринку вартість «знахідки» становить понад $1 млн

    Правоохоронці виявили 12 кг кокаїну у контейнері з фруктами

    В Одеській області співробітники управління Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та ліквідували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки. Про це повідомляє прес-служба СБУ

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    Під час здійснення поглибленого огляду вантажу, що прямував до Європи з країни, що є одним із найбільших виробників наркотиків у світі, правоохоронці виявили у контейнері з фруктами 12 кг кокаїну. За цінами тіньового ринку вартість «знахідки» становить понад 1 млн доларів. 

    У ході проведеної спецоперації правоохоронці затримали двох громадян Молдови, які намагалися вивезти виявлений кокаїн з території контейнерного термінала поза митним контролем.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

    Наразі встановлюються інші особи, що причетні до функціонування контрабандного каналу транспортування кокаїну.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці викрили групу наркоторговців, які поширювали наркотики на території міста.

    Нагадаємо, поліція викрила злочинну організацію, учасники якої займалися розповсюдженням важких наркотиків на території 13 областей України.

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