СБУ ліквідувала морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки



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За цінами тіньового ринку вартість «знахідки» становить понад $1 млн

Правоохоронці виявили 12 кг кокаїну у контейнері з фруктами

В Одеській області співробітники управління Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та ліквідували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Під час здійснення поглибленого огляду вантажу, що прямував до Європи з країни, що є одним із найбільших виробників наркотиків у світі, правоохоронці виявили у контейнері з фруктами 12 кг кокаїну. За цінами тіньового ринку вартість «знахідки» становить понад 1 млн доларів.

У ході проведеної спецоперації правоохоронці затримали двох громадян Молдови, які намагалися вивезти виявлений кокаїн з території контейнерного термінала поза митним контролем.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Наразі встановлюються інші особи, що причетні до функціонування контрабандного каналу транспортування кокаїну.

Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці викрили групу наркоторговців, які поширювали наркотики на території міста.

Нагадаємо, поліція викрила злочинну організацію, учасники якої займалися розповсюдженням важких наркотиків на території 13 областей України.