У Румунії розпалася правляча коаліція



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Будівля парламенту Румунії

За планом парламентські вибори в Румунії мають відбутися в кінці 2020 року

У Румунії розпалася правляча коаліція, яка перебувала при владі з 2016 року.

Як повідомляє DW, у понеділок, 26 серпня, про припинення співпраці з соціал-демократами оголосив співкерівник Альянсу лібералів і демократів Келін Попеску-Терічану.

Він обґрунтував це тим, що з ним не консультувалися при прийнятті ряду рішень, що призвело до втрати довіри. Попеску-Терічану зажадав від чотирьох міністрів, які представляють ALDE, залишити свої посади.

Глава уряду Віоріка Денчіле, що представляє Соціал-демократичну партію (PSD), відмовилася йти у відставку. Вона заявила, що соціал-демократи мають намір продовжувати виконувати урядові обов’язки, але цього разу за підтримки депутатів інших партій.

Як зазначається, для того, щоб уникнути позачергових виборів, PSD потрібно знайти нового партнера по коаліції.

За планом парламентські вибори в Румунії мають відбутися в кінці 2020 року. Зараз соціал-демократи займають 205 з 465 парламентських крісел.