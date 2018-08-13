У Румунії тисячі людей третій день поспіль вимагають відставки уряду



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Фото: rri.ro Протестувальники у Бухаресті

Протестувальники вигукують гасла «Корупція вбиває!» та «Відставка!»

У третій день антиурядових протестів на вулиці румунських міст вийшли тисячі громадян. Головна вимога учасників акцій протесту - відставка соціал-демократичного уряду прем'єр-міністерки Віоріки Денчіле.

Увечері неділі, 12 серпня, близько 15 тисяч мітингарів зібралися поблизу будівлі уряду, повідомляє інформагенція Reuters.

Місцеве агентство новин Agerpres нарахувала десять тисяч демонстрантів.

На відміну від першого дня демонстрацій, цього разу протести в Бухаресті та низці інших великих міст пройшли мирно й без інцидентів. Протестувальники вигукують гасла «Корупція вбиває!» та «Відставка!». Крім того, мітингарі скандують «Злодії, злодії!», розмахуючи прапорами Румунії, США, НАТО та Європейського Союзу. Як відомо, Денчіле обіймає свою посаду лише з січня цього року.

Нагадаємо, у столиці Румунії Бухаресті у суботу зібралася нова багатотисячна акція протесту проти уряду після того, як 10 серпня під час попередньої демонстрації постраждали 440 людей, серед них близько двох десятків спецпризначенців поліції.

Як відомо, правоохоронні органи Румунії у п’ятницю, 10 серпня, застосували сльозогінний газ під час зіткнень між учасниками мітингу діаспори у Бухаресті і силами правопорядку.

Спочатку повідомлялося, що близько 200 осіб, у тому числі й поліцейських, дістали травми.

У суботу, 11 серпня, антиурядова акція в Бухаресті пройшла без серйозних інцидентів.

Головна вимога протестуючих – не підривати основи незалежного правосуддя, не допускати до влади людей, в яких є проблеми з кримінальним законодавством. Маніфестанти вимагають також відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

Аналогічні заходи пройшли у багатьох великих містах країни.

Джерело: DW