У ґрунті біля окупованого Криму експерти виявили перевищення сульфатів



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У прилеглих до окупованого Криму районах Херсонщини раніше взяли проби води та ґрунту

Результати проб ґрунту, про які раніше повідомив начальник Державної екологічної інспекції у Херсонській області Ігор Зубович, готові. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної екологічної інспекції.

Так, повідомляється, що в складі робочої групи спеціалістами Інспекції 31 серпня 2018 року проби ґрунту були відібрані в точках постійного моніторингового спостереження за впливом ПАТ «Кримський Титан» на стан ґрунтів на території Преображенської (Червоний Чабан) сільської ради Каланчацького району і Першокостянтинівської сільської ради Чаплинського району та біля КПП Чаплинка та КПП Каланчак.

«За результатами проведених досліджень вищезазначених проб встановлено, що біля свердловини питної води на території Преображенківської сільської ради та біля КПП Каланчак встановлено перевищення по сульфатам, у порівнянні з минулими роками», — йдеться в повідомленні.

Крім того, спеціалістами відділу у складі робочої групи 5 вересня 2018 року відібрані проби ґрунту в 6 населених пунктах у Каланчацькому районі в селах Олександрівка, Преображенка та біля свердловини питної води на території Преображенківської сільської ради (точка № 2), а також у Чаплинському районі в селах Першокостянтинівка (точка № 3), Григорівка, Нововолодимирівка та Іванівка.

«За результатами проведених досліджень, у порівнянні з пробами відібраними 31.08.2018 в с. Першоконстянтинівка (точка № 3), вміст сульфатів збільшився з 78,2 мг/дм куб. до 119,32 мг/дм куб., біля свердловини питної води на території Преображенківської сільської ради (точка № 2) вміст сульфатів збільшився з 312,8 мг/дм куб. до 617,4 мг/дм куб., хлоридів з 46,15 мг/дм куб. до 103,0 мг/дм куб.»,- повідомили в інспекції.

Раніше повідомлялося, що через хімічну катастрофу в анексованому Криму на Херсонщині рятувальники обробили содовим розчином 100 кілометрів доріг.

Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі заявив, що хімічні викиди на кримському заводі «Титан» відбулися внаслідок техногенної катастрофи, яку окупаційна влада хотіла приховати.