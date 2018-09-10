На адмінмежі з Кримом не виявили перевищення забруднюючих речовин у повітрі



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Наразі лабораторія продовжить работу в селі Преображенка Каланчацького району

Моніторингова лабораторія наразі не виявила перевищення забруднюючих речовин у пробах повітря в населених пунктах Херсонської області поблизу адміністративної межі з анексованим Кримом, де раніше стався хімічний викид на заводі «Кримський Титан».

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

У селі Першоконстянтинівка Чаплинського району за результатами роботи пересувної лабораторії в повітрі не виявлено перевищень Гранично допустимої концентрації за основними забруднюючими речовинами. Наразі лабораторія продовжить работу в селі Преображенка Каланчацького району.

9 вересня поблизу адміністративної межі з Кримом працювала пересувна моніторингова лабораторія, надана Донецькою ОДА.

«Кожні 20 хв відбираються проби повітря. За результатами аналізу в с. Новоолександрівка, Олексіївка, Гаврилівка перевищення гранично допустимої концентрації речовин НЕ виявлено» — заявили у відомстві.

В селі Першоконстянтинівка Чаплинського району за результатами роботи пересувної лабораторії в повітрі також не виявлено перевищень гранично допустимої концентрації за основними забруднюючими речовинами.

Зазначено, що лабораторія продовжить работу в селі Преображенка Каланчацького району.

Також у Міністерстві повідомили, що поблизу адмінмежі з анексованим півостровом працює 3 бригади лікарів, до яких увійшли 5 лікарів з Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні: пульмонолог, 2 педіатри, 2 сімейних лікаря-терапевта. Медики працюють у селах Олексіївка, Новоолександрівка, Хорли.

Як відомо, у ніч з 23 на 24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини.

Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття через викиди токсичної речовини на півночі окупованого Криму.

Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять.

Із сіл Херсонської області які розташовані на кордоні з окупованих Кримом,вивозять 1885 дітей.