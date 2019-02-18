У Саудівській Аравії неочікувано випав сніг



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Місцеві жителі раді небаченому сніг, Саудівська Аравія, лютий 2019 року

Місцеві жителі обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж

В районі Джебель-ель-Лауза на півночі Саудівської Аравії випав сніг. Місцеві жителі вже обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж, повідомляє в понеділок, 18 лютого, ТАСС.

Зокрема, на фотографіях у соцмережах видно, як бедуїни в традиційних довгих сорочках (галабеях), звернувшись у головну хустку (куфия), скочуються схилами на саморобних «льодянках» і навіть влаштовують змагання. Діти теж не залишаються осторонь: ліплять зі снігу різні фігури і грають у сніжки.

Ззначено, що подібна ситуація в районі Джебель аль-Лауза, розташованому в провінції Табук на висоті 2,5 тис. м над рівнем моря, повторюється вже другий рік.