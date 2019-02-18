  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Саудівській Аравії неочікувано випав сніг

    • Розсилка
    <span>Місцеві жителі раді небаченому сніг, Саудівська Аравія, лютий 2019 року&nbsp;</span> - У Саудівській Аравії неочікувано випав сніг
    Місцеві жителі раді небаченому сніг, Саудівська Аравія, лютий 2019 року 

    Місцеві жителі обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж

    В районі Джебель-ель-Лауза на півночі Саудівської Аравії випав сніг. Місцеві жителі вже обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж, повідомляє в понеділок, 18 лютого, ТАСС

    Зокрема, на фотографіях у соцмережах видно, як бедуїни в традиційних довгих сорочках (галабеях), звернувшись у головну хустку (куфия), скочуються схилами на саморобних «льодянках» і навіть влаштовують змагання. Діти теж не залишаються осторонь: ліплять зі снігу різні фігури і грають у сніжки.

    Ззначено, що подібна ситуація в районі Джебель аль-Лауза, розташованому в провінції Табук на висоті 2,5 тис. м над рівнем моря, повторюється вже другий рік.

    Читайте також
    Саудівська Аравія снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ