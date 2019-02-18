У Саудівській Аравії неочікувано випав сніг
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Місцеві жителі обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж
В районі Джебель-ель-Лауза на півночі Саудівської Аравії випав сніг. Місцеві жителі вже обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж, повідомляє в понеділок, 18 лютого, ТАСС.
Зокрема, на фотографіях у соцмережах видно, як бедуїни в традиційних довгих сорочках (галабеях), звернувшись у головну хустку (куфия), скочуються схилами на саморобних «льодянках» і навіть влаштовують змагання. Діти теж не залишаються осторонь: ліплять зі снігу різні фігури і грають у сніжки.
لقطات لثلوج جبل اللوز بتبوك .. تصوير المبدع / فهد العساف #تبوك #جبل_اللوز pic.twitter.com/yvKzHsDhsX— سناب تبوك (@snap_tabuk) 17 лютого 2019 р.
Ззначено, що подібна ситуація в районі Джебель аль-Лауза, розташованому в провінції Табук на висоті 2,5 тис. м над рівнем моря, повторюється вже другий рік.
«Не виключено, що в майбутньому ми станемо зимовим курортом», - пише в Twitter один з місцевих жителів Мухаммед аль-Мустафа.
Відомо, що північна провінція Табук є частиною глобального проекту міста майбутнього Неом, націленого також на розвиток туристичної інфраструктури.