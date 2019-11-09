Богдан назвав причини збільшення фінансування СБУ та МВС



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Глава Офісу президента Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Фінансування збільшують, щоб урівняти підрозділи силових структур в зоні ООС

Збільшення фінансування Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ в проєкті державного бюджету на 2020 рік пов’язане з необхідністю урівняти підрозділи всіх силових відомств, які знаходяться в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Військові підрозділи Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ, а саме Національна гвардія, Державна прикордонна служба також знаходяться на передовій, теж постійно під вогнем, теж несуть певні втрати. Тому, щоб вирівняти рівень одержуваних коштів між Збройними силами України, СБУ та підрозділами МВС, які знаходяться на передовій, частину коштів необхідно збільшити саме для таких виплат», – зазначив Богдан.

Нагадаємо, поліція відкрила справу за заявою Портнова проти журналістів.