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    СБУ викликала на допит колишнього командира роти «Айдар»

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    Ігор Лапін -&nbsp;учасник&nbsp;<span>АТО</span>, колишній командир роти батальйону &laquo;Айдар&raquo; - СБУ викликала на допит колишнього командира роти «Айдар»
    Ігор Лапін - учасник АТО, колишній командир роти батальйону «Айдар»

    До війни Лапін працював адвокатом, був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області

    Народний депутат VIII скликання Ігор Лапін повідомив, що його викликали в СБУ на допит.

    Про це він написав у Facebook.

    «Ну що, друзі? СБУ. Напевне що ми розпочинаємо новий етап у житті. Іду на допит в Службу безпеки України з приводу убієнних мирних московських граждан (громадян – ред.) під час прориву блокади Луганського аеропорту», - зазначив він.

    Ігор Олександрович Лапін (28 травня 1969, смт.Іваничі Волинської обл.) — український юрист, депутат Верховної Ради України VIII скликання, військовик.
    Командував 2-ю штурмовою ротою «Захід» 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» ЗСУ, сформованої переважно з добровольців Волині.
    До війни працював адвокатом, був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області.
    Більш відомий під псевдонімом «Зола», у зв'язку із цим, в подальшому, роту називали «золушки».
    Штурмовий підрозділ «Золи» брав участь у звільненні Красного Яру, а під час операції зі звільнення Вергунського роз'їзду біля Луганська знищив бійців групи спецпідрозділу по боротьбі з тероризмом РФ «Гюрза» та частину групи підрозділу «Бетмена».
    Операція зі звільнення населеного пункту Георгіївка, під керівництвом «Золи» відзначається, як прорив блокади Луганського аеропорту.
    Після бою за Хрящувате перебував на лікуванні у військовому госпіталі. Потім повернувся в зону проведення АТО, перебував на Луганській ТЕЦ, брав участь в обороні Щастя.
    Після обрання народним депутатом України їздить в зону АТО допомагає бійцям,.
    Нещодавно Лапін заявив, що у випадку виконання підрозділами Збройних Сил України злочинного наказу залишити виборені кров’ю позиції на Донбасі, а також якщо мешканці утвореної «сірої зони» проситимуть про захист від російсько-терористичних військ, а ОБСЄ не зможе їх захистити, тоді свій конституційний обов’язок із захисту Батьківщини виконають воїни-добровольці.
    До слова, 9 листопада у Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск було затримано українського політика, одного з лідерів УНА-УНСО, 46-річного ветерана АТО Ігоря Мазура.

    У запиті Російська Федерація звинувачує Мазура в тероризмі, а саме — в участі в першій чеченській війні на боці військ президента Чечні, генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО «Вікінг». Матеріали запиту РФ на затримання Мазура ґрунтуються на справі політв’язнів Кремля Миколи Карпюка і Станіслава Клиха.

    10 листопада польська прокуратура віддала Мазура на поруки українському консулу.

    Мазур спростував свою участь у російсько-чеченській війні. 

    Також нагадаємо, що за словами адвоката Іллі Новікова Державне бюро розслідувань України повторює дії російських слідчих, коли вирішили розслідувати так звану справу українських моряків 25 листопада 2018 року під час нападу військових РФ в Азовському морі.

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    АТО СБУ Луганщина депутат Айдар військові допит
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