СБУ викликала на допит колишнього командира роти «Айдар»
До війни Лапін працював адвокатом, був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області
Народний депутат VIII скликання Ігор Лапін повідомив, що його викликали в СБУ на допит.
Про це він написав у Facebook.
«Ну що, друзі? СБУ. Напевне що ми розпочинаємо новий етап у житті. Іду на допит в Службу безпеки України з приводу убієнних мирних московських граждан (громадян – ред.) під час прориву блокади Луганського аеропорту», - зазначив він.
У запиті Російська Федерація звинувачує Мазура в тероризмі, а саме — в участі в першій чеченській війні на боці військ президента Чечні, генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО «Вікінг». Матеріали запиту РФ на затримання Мазура ґрунтуються на справі політв’язнів Кремля Миколи Карпюка і Станіслава Клиха.
10 листопада польська прокуратура віддала Мазура на поруки українському консулу.
Мазур спростував свою участь у російсько-чеченській війні.
Також нагадаємо, що за словами адвоката Іллі Новікова Державне бюро розслідувань України повторює дії російських слідчих, коли вирішили розслідувати так звану справу українських моряків 25 листопада 2018 року під час нападу військових РФ в Азовському морі.
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