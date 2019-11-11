СБУ викликала на допит колишнього командира роти «Айдар»

До війни Лапін працював адвокатом, був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області

Народний депутат VIII скликання Ігор Лапін повідомив, що його викликали в СБУ на допит.

Про це він написав у Facebook.

«Ну що, друзі? СБУ. Напевне що ми розпочинаємо новий етап у житті. Іду на допит в Службу безпеки України з приводу убієнних мирних московських граждан (громадян – ред.) під час прориву блокади Луганського аеропорту», - зазначив він.

Ігор Олександрович Лапін (28 травня 1969, смт.Іваничі Волинської обл.) — український юрист, депутат Верховної Ради України VIII скликання, військовик.

Командував 2-ю штурмовою ротою «Захід» 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» ЗСУ, сформованої переважно з добровольців Волині.

До війни працював адвокатом, був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області.

Більш відомий під псевдонімом «Зола», у зв'язку із цим, в подальшому, роту називали «золушки».

Штурмовий підрозділ «Золи» брав участь у звільненні Красного Яру, а під час операції зі звільнення Вергунського роз'їзду біля Луганська знищив бійців групи спецпідрозділу по боротьбі з тероризмом РФ «Гюрза» та частину групи підрозділу «Бетмена».

Операція зі звільнення населеного пункту Георгіївка, під керівництвом «Золи» відзначається, як прорив блокади Луганського аеропорту.

Після бою за Хрящувате перебував на лікуванні у військовому госпіталі. Потім повернувся в зону проведення АТО, перебував на Луганській ТЕЦ, брав участь в обороні Щастя.

Після обрання народним депутатом України їздить в зону АТО допомагає бійцям,.