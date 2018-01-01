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    Події в Україні

    У Києві на карантині вже 119 шкіл

    Шпиталізовано вже 266 людей, серед них 189 дітей
    У Києві станом на понеділок, 12 лютого, на карантин закрито 119 шкіл. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олена Фіданян на брифінгу. «На ранок понеділка було закрито 119 шкіл в місті Києві. Закриття попередніх шкіл спрацювало на те, що розірвано поріг
    • Сьогодні, 12:06
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    Шпиталізовано вже 266 людей, серед них 189 дітей

    У Києві станом на понеділок, 12 лютого, на карантин закрито 119 шкіл. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олена Фіданян на брифінгу.

    «На ранок понеділка було закрито 119 шкіл в місті Києві. Закриття попередніх шкіл спрацювало на те, що розірвано поріг захворюваності, а також покращена ситуація і у 23 школах повернулися повністю до навчального процесу», - заявила вона.

    Нагадаємо, станом на 8 лютого у Києві було призупинено заняття у 57 школах (1606 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%.

    Раніше медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом.

    6 лютого у Києві через грип було оголошено карантин у 20 школах. У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці також на тиждень продовжено карантин.

    здоров'я школа КМДА хвороби
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