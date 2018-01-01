У Києві через грип на карантин закрили 57 шкіл

Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському та Оболонському районах столиці

У Києві призупинено заняття у 57 школах (1606 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%, ще у 53 (314 класів) відбулося часткове, покласове закриття. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. «Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському (закрито 19 шкіл



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Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському та Оболонському районах столиці

У Києві призупинено заняття у 57 школах (1606 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%, ще у 53 (314 класів) відбулося часткове, покласове закриття.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському (закрито 19 шкіл повністю та 4 школи покласово) та Оболонському (закрито 14 шкіл повністю та 2 школи покласово) районах», — сказав Поворозник.

Не закрито жодного шкільного навчального закладу у Шевченківському районі.

Рішення про закриття шкіл ухвалили керівники шкіл спільно з районними управліннями освіти.

Раніше медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом.

6 лютого у Києві через грип було оголошено карантин у 20 школах. У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці також на тиждень продовжено карантин.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин.