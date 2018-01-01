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    У Києві через грип на карантин закрили 57 шкіл

    Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському та Оболонському районах столиці
    У Києві призупинено заняття у 57 школах (1606 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%, ще у 53 (314 класів) відбулося часткове, покласове закриття. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. «Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському (закрито 19 шкіл
    • Вчора, 21:56
    • Розсилка

    Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському та Оболонському районах столиці

    У Києві призупинено заняття у 57 школах (1606 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%, ще у 53 (314 класів) відбулося часткове, покласове закриття.

    Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському (закрито 19 шкіл повністю та 4 школи покласово) та Оболонському (закрито 14 шкіл повністю та 2 школи покласово) районах», — сказав Поворозник.

    Не закрито жодного шкільного навчального закладу у Шевченківському районі.

    Рішення про закриття шкіл ухвалили керівники шкіл спільно з районними управліннями освіти.

    Раніше медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом.

    6 лютого у Києві через грип було оголошено карантин у 20 школах. У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці також на тиждень продовжено карантин.

    Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

    30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

    Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин.

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