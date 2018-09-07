У школах Херсонщини призупинять навчання через екологічну катастрофу в окупованому Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навчання в деяких школах і дитсадках призупинять, а дітей відправлять відпочивати у табори

Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять. Про це повідомляє прес-служба Херсонської облдержадміністрації.

Так, вчора, 6 вересня, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Херсонській області на засідання під головуванням голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва прийняла низку рішень.

«Призупинити процес пропуску на КПВВ «Каланчак», КПВВ «Чаплинка» в сторону півострова Крим (зі встановленням медико-санітарних пунктів. Призупинити освітній процес в школах та дитячих садках, які знаходяться в зонах можливих уражень. Провести оздоровлення дітей-мешканців населених пунктів можливого ураження в дитячих оздоровчих таборах області», - йдеться в повідомленні.

Крім того, вирішено провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення для підвищення рівня обізнаності правил загальнопрофілактичних заходів.

Нагадаємо, 6 вересня, з метою збереження життя та здоров'я громадян, які проживають біля адмінмежі з окупованим Кримом і слідують через КПВВ, та персоналу Держприкордонслужби, у зв’язку з небезпечною екологічною ситуацією, яка виникла на заводі «Титан» на території анексованого росіянами півострова прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка».

Перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ «Чонгар», який працює в штатному режимі.

Напередодні глава Нацполіції Сергій Князєв показав, як автомати силовиків миттєво вкриває корозія на КПВВ «Каланчак»

Нагадаємо, що на межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.

Натомість МОЗ заспокоює, що станом на 6 вересня рівень шкідливих речовин в Херсонській області не перевищено, а здоров’я дітей та дорослих поза загрозою.