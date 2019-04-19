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    У школі на Чернігівщині стався вибух

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    У школі на Чернігівщині стався вибух

    Внаслідок вибуху пошкоджено вікна, двері та облицювання стін приміщення шкільної їдальні

    В селищі Любеч Чернігівської області в приміщенні шкільної їдальні стався вибух.

    Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

    Вибух стався 18 квітня о 17:26 в приміщенні їдальні школи на вулиці Преображенська, 31. За інформацією рятувальників, відбувся вибух водонагрівача (без подальшого горіння).

    Внаслідок вибуху пошкоджено вікна, двері та облицювання стін приміщення.

    Загиблих та травмованих немає, навчальний процес не припинявся.

    Обставини події встановлюються.

    Нагадаємо, 10 квітня у центрі Харкова вибухнув волонтерський намет, у результаті події постраждала одна людина. 

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