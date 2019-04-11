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    Події в Україні

    У центрі Харкова вибухнув волонтерський намет

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    Внаслідок вибуху постраждала одна людина - У центрі Харкова вибухнув волонтерський намет
    Внаслідок вибуху постраждала одна людина

    У наметі стався виток газу внаслідок необережного поводження з плитою, - поліція

    У центрі Харкова вибухнув волонтерський намет, у результаті події постраждала одна людина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

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    Зазначається, що правоохоронці попередньо з’ясували, що у наметі стався витік газу внаслідок необережного поводження з плитою.

    «Інформація про те, що до лікарні доставлено 39-річного чоловіка з чисельними опіками, надійшла до Шевченківського відділу поліції 10 квітня близько 09:00. Зі слів потерпілого, травми він отримав у волонтерському наметі, що розташований на майдані Свободи. Під час експлуатації плити чоловік увімкнув газ, але несвоєчасно його підпалив, внаслідок чого газ вибухнув», - повідомляють у поліції.  

    З місця події вилучені речові докази.

    Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

     

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