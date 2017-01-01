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    У шпиталі перебувають 24 звільнені з полону ОРДЛО військовослужбовці

    24 військовослужбовці виявили бажання пройти обстеження і лікування
    До Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний шпиталь» у Києві в ніч на четвер, 27 грудня, надійшли 24 звільнених напередодні з ОРДЛО українських військовослужбовці. Фахівці медустанови оцінюють їхній стан як задовільний. Про це повідомив на брифінгу в четвер провідний терапевт шпиталю Сергій
    • Сьогодні, 16:29
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    Головний військовий клінічний шпиталь у Києві
    Головний військовий клінічний шпиталь у Києві

    24 військовослужбовці виявили бажання пройти обстеження і лікування

    До Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний шпиталь» у Києві в ніч на четвер, 27 грудня, надійшли 24 звільнених напередодні з ОРДЛО українських військовослужбовці.

    Фахівці медустанови оцінюють їхній стан як задовільний. Про це повідомив на брифінгу в четвер провідний терапевт шпиталю Сергій Прокопчук.

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    «24 військовослужбовці виявили бажання пройти обстеження і лікування в нашому військово-медичному закладі. З 24 пацієнтів 18 госпіталізовано до терапевтичного стаціонару і шістьох - до хірургічного стаціонару. На наше щастя, загальний стан всіх пацієнтів, які прибули на обстеження і госпіталізацію до військово-медичного центру, задовільний. Триває планове обстеження», - сказав він.

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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