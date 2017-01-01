У шпиталі перебувають 24 звільнені з полону ОРДЛО військовослужбовці

24 військовослужбовці виявили бажання пройти обстеження і лікування

До Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний шпиталь» у Києві в ніч на четвер, 27 грудня, надійшли 24 звільнених напередодні з ОРДЛО українських військовослужбовці. Фахівці медустанови оцінюють їхній стан як задовільний. Про це повідомив на брифінгу в четвер провідний терапевт шпиталю Сергій



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Головний військовий клінічний шпиталь у Києві

24 військовослужбовці виявили бажання пройти обстеження і лікування

До Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний шпиталь» у Києві в ніч на четвер, 27 грудня, надійшли 24 звільнених напередодні з ОРДЛО українських військовослужбовці.

Фахівці медустанови оцінюють їхній стан як задовільний. Про це повідомив на брифінгу в четвер провідний терапевт шпиталю Сергій Прокопчук.

«24 військовослужбовці виявили бажання пройти обстеження і лікування в нашому військово-медичному закладі. З 24 пацієнтів 18 госпіталізовано до терапевтичного стаціонару і шістьох - до хірургічного стаціонару. На наше щастя, загальний стан всіх пацієнтів, які прибули на обстеження і госпіталізацію до військово-медичного центру, задовільний. Триває планове обстеження», - сказав він.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Джерело: Інтерфакс-Україна