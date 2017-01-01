Порошенко закликав РФ забрати з України своїх громадян і повернути нам наших

Президент України Петро Порошенко дав доручення відновити переговори з Росією про звільнення українських політв’язнів з російських тюрем, а також заручників, які знаходяться на окупованій території. Про це він заявив, виступаючи на відкритті нового відділення невідкладної медичної допомоги на Одещині. «Я дав доручення негайно



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Один із українських політв'язнів у РФ Олег Сенцов

Порошенко закликав РФ забрати з України своїх громадян і повернути нам наших

Президент України Петро Порошенко дав доручення відновити переговори з Росією про звільнення українських політв’язнів з російських тюрем, а також заручників, які знаходяться на окупованій території.

Про це він заявив, виступаючи на відкритті нового відділення невідкладної медичної допомоги на Одещині.

«Я дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо і повернення тих, хто в Росії, і повернення тих, хто знаходиться в заручниках на окупованій території», - сказав Порошенко.

Він нагадав, що в російських тюрмах наразі перебуває багато незаконно ув’язнених українців, та закликав РФ забрати з України своїх громадян і повернути нам наших.

«Нам поверніть нашого Сенцова, всесвітньо відомого кінорежисера, нашого журналіста Сущенка, який працював у Парижі і був заарештований у Москві, нашого Кольченка і багато-багато інших, які безневинно зараз знаходяться у в’язницях Російської Федерації лише за те, що вони носять український паспорт і відмовляються його віддати і пишаються тим, що вони є українцями», - підкреслив президент.

Він запевнив, що Україна не зрадить і не забуде своїх громадян, які перебувають у російській неволі.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

Представник президента у Раді, депутат від БПП Ірина Луценко заявила, що українська сторона та терористи з «ЛНР/ДНР» почали перемовини щодо обміну полоненими. За її словами, сепаратисти підтвердили, що готові передати Україні 23-25.

Російська влада виключає можливість обміну засуджених в РФ українців в рамках мінських угод, так як вони не вважаються полоненими

Джерело: Укрінформ