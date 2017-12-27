Більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані – Червоний хрест

Міжнародний комітет Червоного реста, як нейтральний посередник, запропонував свою допомогу в процесі звільнення та перевезення заручників

Стан здоров’я більшості утримуваних з обох боків лінії зіткнення є задовільним. Про це повідомив прес-секретар Міжнародного комітету Червоного хреста Міладін Богетіч. «Міжнародний комітет Червоного хреста приймав участь у процесі звільнення і передачі заручників», — підтвердив речник. [READ_MORE]



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Фото: учасники обміну полоненими (facebook.com/iryna.gerashchenko)





Міжнародний комітет Червоного реста, як нейтральний посередник, запропонував свою допомогу в процесі звільнення та перевезення заручників

Стан здоров’я більшості утримуваних з обох боків лінії зіткнення є задовільним. Про це повідомив прес-секретар Міжнародного комітету Червоного хреста Міладін Богетіч.

«Міжнародний комітет Червоного хреста приймав участь у процесі звільнення і передачі заручників», — підтвердив речник.

За його словами, Міжнародний комітет Червоного реста, як нейтральний посередник, запропонував свою допомогу в процесі звільнення та перевезення.

«У результаті МКЧХ забезпечив перевезення затриманих, їх транспортування від лінії зіткнення. Також ми проводили зустрічі із затриманими, для того, щоб з’ясувати їх стан та добровільне бажання бути переданими іншій стороні. Ми сьогодні проводили такі зустрічі із заручниками із Донецька, які підтвердили нам їх бажання перейти лінію зіткнення і повернутись на українську сторону. Можу вам сказати, що весь процес пройшов мирно, без інцидентів», — сказав Богетіч.

За його словами, представники МКЧХ приймали участь у процесі обміну з обох сторін лінії зіткнення.

Він також зазначив, що більша частина затриманих перебувала в задовільному стані.

«Мої колеги, які говорили із затриманими (на непідконтрольній уряду території — ред.), вони не є лікарями, але, на їхню думку, ті перебувають у достатньо хорошому стані. Я також можу підтвердити, що з української сторони, підконтрольної уряду сторони, майже всі затримані були в хорошому стані, стан їх здоров’я був задовільним. Ми це підтвердили, бо з української сторони лінії зіткнення був наш лікар, якій мав змогу відвідати та поспілкуватись із затриманими. Я б сказав, що у більшої кількості затриманих не було проблем зі здоров’ям», — зазначив речник.

Він також зазначив, що усього в процесі обміну приймало участь 13 представників Міжнародного комітету Червоного хреста.

«Сьогодні на підконтрольній Україні території у процесі приймало участь вісім співробітників МКЧХ, на непідконтрольній території — 5 представників», — повідомив він.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб.

Українська сторона отримала 73 заручника, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.