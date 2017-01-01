Обмін полоненими: кого видали з Одеси

«Вони хотіли «руського мира», ось зараз вони опиняться в його обіймах»

Один із найчисленніших обмінів військовополоненими та цивільними від початку війни на Донбасі відбувся 27 грудня між Україною та проросійськими угрупованнями, що нині контролюють частину Донбасу. Серед 233 осіб, яких передала українська сторона, є 8, які перебували у слідчих ізоляторах Одеси й підозрюються у скоєнні злочинів за низкою серйозних



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Олександр Кушнарьов (в центрі) і Анатолій Слободяник (праворуч) із Одеси, яких передають до ОРДЛО в рамках обміну полонених та ув'язнених

«Вони хотіли «руського мира», ось зараз вони опиняться в його обіймах»

Один із найчисленніших обмінів військовополоненими та цивільними від початку війни на Донбасі відбувся 27 грудня між Україною та проросійськими угрупованнями, що нині контролюють частину Донбасу. Серед 233 осіб, яких передала українська сторона, є 8, які перебували у слідчих ізоляторах Одеси й підозрюються у скоєнні злочинів за низкою серйозних статей, в тому числі 285 (тероризм), 106 (повалення конституційного ладу), 346 (замах на державного діяча) та інших. Цьому передували судові засідання, на яких особи, що потрапили у список на обмін, були звільнені з попереднього ув'язнення.

Таким чином, з Одеси до окупованих територій потрапили:

Олександр Кушнарьов – затриманий у лютому 2017 році, депутат Лиманської райради (Одеська області), підозрюється в організації викрадення народного депутату Олексія Гончаренка (БПП) у 2017 році та розпалюванні національної ворожнечі. Є батьком Геннадія Кушнарьова, учасника силового крила «Антимайдану», який загинув 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок.

Олександр Луценко – голова ГО «Православне козацтво», екс-депутат Одеської міськради, затриманий навесні 2015 року. Йому інкримінують створення терористичної організації для підриву інфраструктури, проголошення так званих «народних республік» та підготовку замаху на народного депутата Олексія Гончаренка (БПП) у 2015 році. «Православне козацтво» відомо своєю активною участю у проросійських мітингах в Одесі навесні 2014 року.

Ігор Махіненко – військовий пенсіонер, учасник миротворчих місій України за кордоном, належить до ГО «Православне козацтво», проходить за справою разом із Олександром Луценком.

Володимир Дорогокупець – військовий у відставці, заарештований в травні 2014 року на залізничному вокзалі в Одесі, його підозрюють у вербуванні й створенні терористичної групи з наступним проходженням тренування у Росії.

Семен Бойцов – мешканець міста Донецька, затриманий влітку 2017 року, підозрюється у підриві порожнього авто в центрі Одеси, слідство вважає ці дії замахом на життя та порушенням громадської безпеки.

Олексій Власенко та його дружина Олена Власенко – їх затримали навесні 2016 року. Олексій, працюючи на залізниці, за версією слідства, передавав інформацію про пересування військової техніки ЗСУ бойовикам. Дружина підозрюється у пособництві.

Максим Генко – був затриманий навесні 2016 року, підозрюється у створенні проросійського угруповання «Бригада оперативного реагування» та підпалах банкоматів «Приватбанку» в Одесі навесні 2014 року.

Ніхто з цих осіб не дочекався кінцевого обвинувального вироку, їх тримали під вартою із запобіжним заходом або ж вони перебували під домашнім арештом.

Один із тих, що потрапив до списку, Анатолій Слободяник, який разом із Олександром Кушнарьовим проходить у справі про викрадення народного депутата Олексія Гончаренка (фракція БПП), вже перебуваючи на місці обміну, відмовився переходити на окуповану частину Донбасу та побажав повернутись в Одесу.

У попередній список обміну спершу також входив громадянин Росії Євген Мефьодов, активний учасник подій 2 травня 2014 року в Одесі на стороні проросійських сил (тоді під час сутичок між проукраїнськими та проросійськими групами загинули 48 осіб, декілька сотень отримали поранення), але в останній момент Мефьодова виключили з обміну.

Як зазначила в коментарі Радіо Свобода Тетяна Герасимова, учасниця «Групи 2-го травня» (організація, що ставить на меті громадське розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі), це сталось тому, що українська влада прагне в майбутньому обміняти громадянина Росії Мефьодова на українських бранців, які зараз ув'язнені саме на території Росії чи в анексованому Криму.

Загалом Герасимова вважає ситуацію справедливою: «Вони [проросійські] хотіли «руського мира», ось зараз вони опиняться в його обіймах», але, на її думку, деякі з обміняних одеситів будуть намагатися повернутися до Одеси, бо їм «немає чого робити» на території ОРДЛО чи в Росії.

Джерело: Радіо Свобода