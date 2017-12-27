Кожен звільнений з полону бойовиків заручник отримає по 100 тисяч гривень
- Сьогодні, 14:25
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Міністр зазначив, що звільненим із полону українцям також надаватимуть інші види соціальної допомоги
Звільненим із полона бойовиків українцям виплатять по 100 тис. грн і зарахують час перебування у заручниках до трудового стажу
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.
«Наша пропозиція буде в тому, щоб надати кожному з тих, кого вчора звільнили, по 100 тис. грн. Період, коли людина незаконно утримувалася бойовиками, буде зараховано в трудовий стаж. Якщо військовослужбовець потрапив у полон, цей термін йому зарахоувють як учаснику бойових дій - у потрійному варіанті», - сказав Рева.
Міністр зазначив, що звільненим із полону українцям також надаватимуть інші види соціальної допомоги.
«Нами підготовлений проект постанови про надання матеріальної допомоги кожному з тих, хто звільнений. Зараз на місця йдуть мої доручення, щоб кожне управління соціального захисту за адресою вивчило потреби цих людей: у когось - працевлаштування, в когось - реабілітація, комусь треба полікуватися. Ми все це вивчаємо і одразу починаємо з ними працювати. Кожна людина має відчувати, що повернулася додому і країна не просто зустріла її квітами у забула, а ще й повертає їх до мирного життя», - додав Рева.
Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.
За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.
Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.
Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.
Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».
Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».