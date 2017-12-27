Кожен звільнений з полону бойовиків заручник отримає по 100 тисяч гривень

Міністр зазначив, що звільненим із полону українцям також надаватимуть інші види соціальної допомоги

Звільненим із полона бойовиків українцям виплатять по 100 тис. грн і зарахують час перебування у заручниках до трудового стажу Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. «Наша пропозиція буде в тому, щоб надати кожному з тих, кого вчора звільнили, по 100 тис. грн. Період, коли людина незаконно утримувалася бойовиками, буде



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Міністр зазначив, що звільненим із полону українцям також надаватимуть інші види соціальної допомоги

Звільненим із полона бойовиків українцям виплатять по 100 тис. грн і зарахують час перебування у заручниках до трудового стажу

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Наша пропозиція буде в тому, щоб надати кожному з тих, кого вчора звільнили, по 100 тис. грн. Період, коли людина незаконно утримувалася бойовиками, буде зараховано в трудовий стаж. Якщо військовослужбовець потрапив у полон, цей термін йому зарахоувють як учаснику бойових дій - у потрійному варіанті», - сказав Рева.

Міністр зазначив, що звільненим із полону українцям також надаватимуть інші види соціальної допомоги.

«Нами підготовлений проект постанови про надання матеріальної допомоги кожному з тих, хто звільнений. Зараз на місця йдуть мої доручення, щоб кожне управління соціального захисту за адресою вивчило потреби цих людей: у когось - працевлаштування, в когось - реабілітація, комусь треба полікуватися. Ми все це вивчаємо і одразу починаємо з ними працювати. Кожна людина має відчувати, що повернулася додому і країна не просто зустріла її квітами у забула, а ще й повертає їх до мирного життя», - додав Рева.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».