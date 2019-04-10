Дебати з Порошенком можуть стати кінцем шоу Зеленського, – німецькомовні ЗМІ



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Протистояння Володимира Зеленського і Петра Порошенка у другому турі привернуло увагу німецької преси Колаж: Главком

Передвиборча гонка в Україні привернули увагу оглядачів німецької преси передовсім своєю неординарністю

Політичні перипетії в Україні привернули увагу німецької преси передовсім своєю неординарністю. Дебати з Петром Порошенком можуть стати кінцем шоу Володимира Зеленського. Про це пише українська служба Deutsche Welle, посилаючись на прогнози оглядачів німецькомовних ЗМІ.

Видання Spiegel Online констатує, що українців важко здивувати чимось після того, як екс-президент Грузії і колишній губернатор Одещини Михайло Саакашвілі стрибав дахами тікаючи від СБУ і після того, як раптом постав з мертвих нібито вбитий напередодні журналіст Аркадій Бабченко. Однак підготовка до теледебатів кандидатів на президентську посаду Петра Порошенка і Володимира Зеленського, які, немов боксери перед боєм, здавали аналізи крові, зазначають німецькі журналісти, перевершили всі попередні чудасії:

«Аналізи були у п’ятницю були топ-новиною в країні. Постає запитання, чи все це ще гідне президентських перегонів. Адже в Україні є багато питань, які дійсно варто обговорювати. У країні вже п’ять років триває війна на Донбасі проти підтримуваних Москвою бойовиків, країна досі шукає вихід з економічної халепи, Крим і надалі залишається під контролем Росії», – зазначає Spiegel Online.

На думку оглядачів видання, шоу – козир коміка Володимира Зеленського. Однак це ще не означає, що він зацікавлений у дебатах. «Дебати з досвідченим Порошенком становлять ризик для новачка Зеленського. Адже йому доведеться озвучувати конкретику з актуальних політичних питань, в прямому ефірі мірятися силами з президентом», – йдеться у статті Spiegel Online. Аналітик видання констатує, що Зеленському потрібні не дебати, в «сварка навколо них», пише «Німецька хвиля».

Газета Der Westen запитує, чи виправдані очікування, які пов’язують виборці Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією і щодо деолігархізації. «Ні, – відповідає німецький оглядач. – Адже самого Зеленського вважають маріонеткою олігарха Ігоря Коломойського. Мільярдер вже не один рік веде війну з президентом Порошенком. Для олігарха єврейського походження все може змінитися, якщо Зеленський стане президентом». Видання прогнозує, що комік зможе вийти переможцем в дебатах лише в тому разі, якщо він на них дасть вичерпні відповіді щодо зв’язків з Коломойським.

Мюнхенська газета Süddeutsche Zeitung зазначає, що «обом претендентам доведеться змінитися, якщо вони хочуть успішно керувати країною». «Для Порошенка успіх конкурента-коміка, який виглядає абсурдним, імовірно, став одкровенням щодо того, наскільки серйозним є становище. Але ж і Зеленський не зможе вивести країну із зубожіння лише за рахунок свого самовдоволення», – пише видання з Мюнхена.

Протистояння Володимира Зеленського і Петра Порошенка у другому турі президентських виборів в Україні аналізує і найбільша німецькомовна газета Швейцарії Neue Zürcher Zeitung. Видання також вказує на те, що попри значний відрив голосів у першому турі коміку ще зарано відкорковувати шампанське.

«Раз по раз розсмішити людей і дотепними жартами вказати на слабкі місця Порошенка, як він це намагався зробити і в день голосування, цього буде недостатньо. Зеленському треба доводити тим, хто проголосував за нього у першому турі виключно на знак протесту, і тим, хто у першому турі голосував за інших кандидатів, що він може бути і розсудливим державним діячем. Однак при цьому він ризикує втратити, з іншого боку, свою унікальну харизму актора-улюбленця і коміка. Що більше він ставатиме схожий на політиків, якими українці вже ситі по горло, тим менше він притягуватиме протестного виборця і водночас тим більш прийнятним він ставатиме для істеблішменту», – попереджає швейцарська газета.

Neue Zürcher Zeitung, так само як і інші видання, називає телевізійні дебати з Порошенком ризиком для Зеленського, який дотепер уникав і дебатів, і інтерв’ю. «Таким чином він не хотів відлякати своїх різношерстих виборців.

Додамо, що 8 квітня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV Петро Порошенко заявив про готовність брати участь в дебатах і 14, і 19 квітня.

«Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го і зроблю все можливе, що від мене залежить … Я буду, щоб у вас було право – ключове право демократії – голосувати після того, як ви отримаєте повну інформацію, а не тільки віртуальний сценарій, який написаний політтехнологами», – заявив він.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).