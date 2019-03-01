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    У швейцарських Альпах збудують найвисокогірнішу канатну дорогу

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    <p>Проект нової канатної дороги в Альпах&nbsp;</p> - У швейцарських Альпах збудують найвисокогірнішу канатну дорогу

    Проект нової канатної дороги в Альпах 

    Екологічний «Фонд збереження і захисту ландшафтів Швейцарії» підтримав проект

    Між швейцарськими вершинами Малий Маттерхорн та Сіра голова збудують найбільш високогірну канатну дорогу в Альпах.

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    Як повідомляє Swissinfo, її планують ввести в експлуатацію у 2021 році.

    Будівництво замкне інфраструктурний проект під назвою «Трикільцева підвісна дорога», за допомогою якого швейцарський гірський курорт Церматт в кантоні Вале повинен отримати можливість сполучення з італійським гірським курортом Брей-Червінья в автономній італійській провінції Валле-д'Аоста.

    Нова дорога стане найбільш високогірною транспортною артерією в Альпах і вже третьою канатною дорогою до Малого Маттерхорна.

    Проект перевели в стадію конкретної реалізації після того, як екологічний «Фонд збереження і захисту ландшафтів Швейцарії» зняв усі заперечення щодо перспектив і наслідків будівництва підйомника.

    Нагадаємо, що з початку року в Карпатах врятували 291 туриста

    Між іншим, сьогодні в ДСНС повідомили, що у Карпатах шукають двох туристів з Одеси

    Нагадаємо, 22 лютого о 20:30 до 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувального відділення села Явірник Спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області прийшли 4 туристів та повідомили, що їхній групі (8 чол.), котра рухалась в напрямку гори Піп Іван Чорногірський, необхідна термінова допомога. Як з’ясувалося, група попередньо не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов.

    Як згодом з'ясувалося - загинули двоє туристів. Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів поблизу гори Піп Іван троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом обмороження верхніх кінцівок та обличчя.

     

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