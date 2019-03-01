З початку року в Карпатах врятували 291 туриста



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Рятувальники щодня допомагають туристам вибратися із снігової пастки в горах

Рятувальники просять туристів не ходити в гори за поганих погодних умов

Цього року, власне за два місяці, було врятовано 291 людину на об’єктах української туристичної галузі, в українських горах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«З початку 2019 року на об’єктах туристичної галузі в зонах відповідальності, що обслуговуються гірськими пошуково-рятувальними підрозділами ДСНС України врятовано вже 291 людину. Тільки уявіть, скільки громадян щодня ризикують власним життям, вирушаючи у гори нехтуючи застереженнями рятувальників», — йдеться у повідомленні.

Між іншим, сьогодні в ДСНС повідомили, що у Карпатах шукають двох туристів з Одеси.

Нагадаємо, 22 лютого о 20:30 до 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувального відділення села Явірник Спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області прийшли 4 туристів та повідомили, що їхній групі (8 чол.), котра рухалась в напрямку гори Піп Іван Чорногірський, необхідна термінова допомога. Як з’ясувалося, група попередньо не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов.

Як згодом з'ясувалося - загинули двоє туристів. Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів поблизу гори Піп Іван троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом обмороження верхніх кінцівок та обличчя.

Джерело: УНН