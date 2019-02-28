Українцям порекомендували не їздити в небезпечні провінції Пакистану



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В МЗС радять постійно мати при собі документи, які посвідчують особу та підтверджують законність перебування в Пакистані

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Пакистан Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідання території Азад Кашмір, провінцій Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва.

Про це повідомляє Консульська служба МЗС України.

«Громадянам України, які перебувають в Ісламській Республіці Пакистан, рекомендуємо виявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей, не брати участь в демонстраціях та акціях протесту, обмежити пересування вночі і використання місцевого громадського автотранспорту», - говориться у повідомленні.

Українцям рекомендують постійно мати при собі документи, які посвідчують особу та підтверджують законність перебування в Пакистані, а також неухильно виконувати вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів і військових.

«У зв’язку із частковим закриттям повітряного простору Ісламської Республіки Пакистан доцільно завчасно уточнювати у представників авіакомпаній інформацію щодо фактичного стану здійснення рейсів», - додали в Консульській службі.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном скасовано ряд авіарейсів у міжнародному аеропорту ім. І.Ганді в Делі.