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    Події в Україні

    У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Бекірова народився син

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    У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Бекірова народився син

    Зріст хлопчика – 51 сантиметр, вага – 3580 грамів

    Дружина політичного в’язня Акіма Бекірова, фігуранта другої сімферопольської групи у «справі Хізб-ут-Тахрір», сьогодні народила сина.

    Про це повідомляється на сторінці групи «Кримське дитинство» у Facebook.

    Як видно на доданому до повідомлення фото, зріст дитини – 51 сантиметр, вага – 3580 грамів.

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    «Це друга дитина в сім’ї», – уточнили в групі «Кримське дитинство», і привітали Акіма і Сабріє з цією радісною подією.

    «Акім не може бути поряд із дружиною і дитиною. Взяти його на руки. Але ми віримо всім серцем, що ця тимчасова розлука», – додали активісти.

    Як повідомлялося, 27 березня в анексованому Криму ФСБ РФ провела обшуки в будинках кримських татар, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 особи.

    П’ятьох із заарештованих підозрюють в організації діяльності терористичної групи». Решті інкримінують «участь у діяльності терористичної організації».

    Нагадаємо, фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» із так званої другої сімферопольської групи, кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування «у зв’язку з жахливими умовами утримання в слідчому ізоляторі».

    Як повідомлялося, тюремники російського СІЗО влаштували погром у камері кримського татарина.

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