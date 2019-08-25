У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Бекірова народився син



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Зріст хлопчика – 51 сантиметр, вага – 3580 грамів

Дружина політичного в’язня Акіма Бекірова, фігуранта другої сімферопольської групи у «справі Хізб-ут-Тахрір», сьогодні народила сина.

Про це повідомляється на сторінці групи «Кримське дитинство» у Facebook.

Як видно на доданому до повідомлення фото, зріст дитини – 51 сантиметр, вага – 3580 грамів.

«Це друга дитина в сім’ї», – уточнили в групі «Кримське дитинство», і привітали Акіма і Сабріє з цією радісною подією.

«Акім не може бути поряд із дружиною і дитиною. Взяти його на руки. Але ми віримо всім серцем, що ця тимчасова розлука», – додали активісти.

Як повідомлялося, 27 березня в анексованому Криму ФСБ РФ провела обшуки в будинках кримських татар, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 особи.

П’ятьох із заарештованих підозрюють в організації діяльності терористичної групи». Решті інкримінують «участь у діяльності терористичної організації».

Нагадаємо, фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» із так званої другої сімферопольської групи, кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування «у зв’язку з жахливими умовами утримання в слідчому ізоляторі».

Як повідомлялося, тюремники російського СІЗО влаштували погром у камері кримського татарина.