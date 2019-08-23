Політв’язня Бекірова вдруге за добу вивозили з СІЗО до лікарні для обстеження



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Лікарі констатували в Едема Бекірова проблеми з хребтом

Бекірова оглянув невролог, ендокринолог і хірург-ортопед

Кримськотатарського активіста та політв'язня Едема Бекірова вдруге за добу вивозили з СІЗО анексованого Сімферополя до міської лікарні Семашко для медичного обстеження.

Про це у четвер ввечері «Крим.Реалії» повідомив адвокат Олексій Ладен.

Зазначається, що Бекірова оглянув невролог, ендокринолог і хірург-ортопед.

«Зробили МРТ хребта і грудної клітки. Письмових результатів обстеження поки немає. Але реакція лікаря після побачених результатів була дуже емоційною. За його словами, у Бекірова великі проблеми з хребтом і йому потрібно оперативне хірургічне втручання», – розповів Ладен.

Адвокат припустив, що пильна увага до Бекірова з боку лікарів пов'язана із «загальними зусиллями захисту, ЗМІ та міжнародного співтовариства» до даної справи.

«Я не фахівець, але те медичне обстеження, яке останні два дні проходить мій підзахисний, дуже схоже на адекватне, а не на ті формальні огляди і відписки лікарів, які ми спостерігали останні вісім місяців. 27 серпня його планують вивезти в неврологічну лікарню. Я сподіваюся там його не лише обстежують, але й проведуть курс лікування»", – додав він.

Нагадаємо, політв’язня Едема Бекірова 21 серпня вивозили в сімферопольську лікарню ім. Семашко для одноденного обстеження, і після цього його доставили назад в СІЗО Сімферополя.

Як відомо, омбудсмен Людмила Денісова сподівається, що за результатами обстежень Едему Бекірову буде надана необхідна медична допомога в повному обсязі, а також вдасться змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Адвокати очікують, що після чергового обстеження лікарі встановлять правильний діагноз і дадуть висновок про неможливість утримання Бекірова в СІЗО.

Нагадаємо, 8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня. Тяжкохворого Бекірова п’ять годин тримали під конвоєм, без їжі та води.

До слова, Бекірову пропонували визнати провину в обмін на домашній арешт.