У Сирії тривають жорстокі бої в районі Рас-ель-Айн: 50 загиблих



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У Сирії тривають жорстокі бої Фото: Reuters

Близько 100 тисяч змушені були залишити свої будинки

Під час наступу турецьких військ проти курдів на північному сході Сирії важкі бої зав'язалися навколо прикордонного міста Рас-ель-Айн.

Про це пише BBC.

«Туреччина стверджує, що вже захопила це важливе у стратегічному відношенні місто, однак представники курдських Сирійських демократичних сил (SDF) заперечують це. За останніми даними, близько 50 мирних жителів загинули по обидві сторони кордону, близько 100 тисяч змушені були залишити свої будинки», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сирійські демократичні сили в суботу закликали своїх союзників на Заході закрити повітряний простір для турецьких військових літаків.

Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа якнайшвидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.

Як повідомлялося, Туреччина заявила про захоплення першого сирійського міста.