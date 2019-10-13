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    ПАРЄ закликала владу Туреччини негайно припинити операцію в Сирії

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    Наступ турецьких військових на півночі Сирії&nbsp;розпочався&nbsp;9 жовтня - ПАРЄ закликала владу Туреччини негайно припинити операцію в Сирії
    Наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня

    У ПАРЄ прогнозують гуманітарну катастрофу в Сирії

    Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ліліан Морі Паск'є закликала Туреччину припинити військову операцію в Сирії.

    Про це йдеться у відповідній заяві, розміщеній на сайті ПАРЄ.

    За словами Паск'є, це збройне втручання Анкари тягне за собою зростання сильної напруженості, а гуманітарні наслідки для населення регіону катастрофічні.

    «Я згадую позиції Асамблеї, що містяться в резолюції 2298 (2019), щодо ситуації в Сирії, включаючи заклик до всіх сторін, що беруть участь у військових операціях, «вжити всі необхідні заходи обережності, щоб уникнути заподіяння шкоди тисячам мирних жителів, що потрапили в пастку в центрі»... Я очікую, що всі держави-члени Ради Європи будуть поважати цю позицію і діяти відповідально. В той же час я закликаю Туреччину покласти край військовій операції, яка вже призвела до серйозних гуманітарних наслідків і представляє реальну небезпеку порушення міжнародних стандартів захисту прав людини», - зазначено в заяві.

    Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня.

    Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа якнайшвидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.

    Як повідомлялося, Туреччина заявила про захоплення першого сирійського міста.

    Туреччина Сирія ПАРЄ населення
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