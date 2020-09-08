У «Слузі народу» прокоментували чутки про заміну міністрів фінансів та охорони здоров’я



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Міністр фінансів Сергій Марченко та міністр охорони здоров’я Максим Степанов

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Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук прокоментувала інформацію щодо заміни міністрів фінансів та охорони здоров’я України. Політик спростувала такі плани в інтерв’ю «Главкому».

«Коли відбувається бюджетний процес, зміна міністра фінансів, звичайно, небажана, бо це дуже чутливий період», - наголосила депутатка. При цьому вона висловилась щодо економічного блоку уряду так: «Коли ми не проголосували за програму уряду, якраз багато депутатів нарікали на відсутність комунікацій з економічним блоком. І тоді вже було прийняте стратегічне рішення про розділення міністерства на Мінекономрозвитку та Мінагро. Цього поки теж не було зроблено і рано чи пізно це питання постане знову. І треба буде вже розглядати дві кандидатури міністрів», – додає Євгенія Кравчук.

Крім того, політик звернула увагу на ситуацію навколо міністра охорони здоров’я Максима Степанова, якого в Раді хотіли викликати на килим, бо до його діяльності в розпал епідемії коронавірусу є багато претензій.

«У нас зараз йде зростання кількості хворих – більше двох тисяч людей щодня. Лікарні заповнені, в районних лікарнях, особливо на Західній Україні, просто закінчується кисень, якого щодня по 30 кубів використовується. Я це просто знаю з практики. Але знову ж таки, коли триває епідемія, звичайно, небажано знову змінювати керівника міністерства, бо це тягне за собою зміни заступників, керівників департаментів. В такій епідеміологічній ситуації це теж небезпечно. В принципі, ми і так змінили за останні пів року трьох міністрів охорони здоров’я», – зазначила Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, що глава Мінфіну повідомив, скільки грошей залишилося в коронавірусному фонді.